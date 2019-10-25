Посольство Китая в Великобритании пока не подтвердило гражданство 39 погибших в Эссексе

25 октября, Лондон /БЕЛТА - ТАСС/. Продолжаются попытки установить личности 39 погибших в грузовике в Эссексе. Полиция находится в контакте с посольством Китая в Великобритании, которое пока не подтверждает гражданство погибших, сообщает ТАСС.

Британская полиция задержала еще двоих подозреваемых в причастности к гибели 39 человек, тела которых были найдены 23 октября в прицепе грузовика в английском Эссексе. Ранее по этому же делу был задержан водитель транспортного средства, говорится в сообщении, распространенном полицией графства.

Двое подозреваемых по делу об убийстве 39 человек задержаны в Эссексе Как рассказали в полиции Эссекса, арестованы 38-летние мужчина и женщина из Уоррингтона (графство Чешир, Великобритания). Правоохранители также продолжают допрашивать 25-летнего водителя грузовика.

"В результате проведенных следственных мероприятий мужчина и женщина, оба в возрасте 38 лет, были задержаны в Уоррингтоне (город в английском графстве Чешир) по подозрению в причинении смерти и участии в преступном сговоре с целью незаконной перевозки людей через границу", - сообщили правоохранители.

Ранее по делу о гибели 39 человек, которых полиция считает гражданами Китая, был задержан водитель грузовика - 25-летний житель Северной Ирландии. Срок его содержания под стражей без предъявления обвинений в четверг вечером был продлен по запросу следствия.

В полиции также подтвердили, что тела, найденные в грузовике в промышленной зоне города Грейс в Эссексе, доставлены в морг, где будут начаты патологоанатомические экспертизы.

В качестве предварительной причины смерти 31 мужчины и восьми женщин СМИ называют переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

Ранее в полиции графства Эссекс сообщили, что прицеп грузовика прибыл в страну из бельгийского порта Зебрюгге. По данным следователей, сам тягач при этом прибыл из Дублина. Как сообщают британские СМИ, именно его водитель, который впоследствии был задержан, вызвал полицию, обнаружив тела внутри фуры.

Следствие изучает возможную причастность молодого человека к деятельности группировок, специализирующихся на перевозке нелегальных мигрантов в Европу.

МИД Болгарии сообщил, что грузовик марки Scania был зарегистрирован в Варне на имя фирмы, принадлежавшей ирландской гражданке. Премьер-министр страны Бойко Борисов заявил, что транспортное средство покинуло территорию Болгарии в 2017 году и больше туда не возвращалось. Премьер Ирландии Лео Варадкар пообещал, что британским следователям будет оказано полное содействие в их работе.-0-