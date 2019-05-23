Поставки нефти в Польшу по "Дружбе" могут быть возобновлены после признания претензий НПЗ

23 мая, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Поставки в Польшу российской нефти по трубопроводу "Дружба" планируют возобновить 9 июня, если будут признаны претензии польских и германских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом говорится в сообщении компании PERN, оператора польского участка "Дружбы", по итогам переговоров представителей нефтяной отрасли из России, Польши и ФРГ о восстановлении поставок по нефтепроводу.

"В соответствии с договоренностями, выработанными во время встречи, возобновление поставок российской нефти по первой нитке трубопровода "Дружба" возможно 9 июня при условии признания претензий, поданных германскими и польскими НПЗ. До этого она будет очищена от загрязненной нефти, что было заявлено российской стороной", - отмечается в сообщении PERN.

В компании отметили, что Россия обязалась к 1 июля очистить все три нитки нефтепровода "Дружба".

После того, как в конце апреля Польша прекратила принимать российскую нефть по трубопроводу "Дружба", польские НПЗ получают сырье через морской терминал в Гданьске и используют стратегические запасы Польши.

Как сообщал польский портал Biznesalert, нефтеперерабатывающие заводы - два в Польше и два в Германии, принимающие нефть из России по польскому участку "Дружбы", - не смогли договориться о том, как разделить загрязненную нефть, оказавшуюся в трубопроводе. В PERN заявляли, что возможности откачать загрязненную нефть из трубопровода нет и единственное решение - переработать ее на НПЗ, смешав с качественной нефтью в соответствующих пропорциях.

По данным PERN, в польском участке "Дружбы" остается от 800 тыс. т до 1 млн т некачественной нефти.

Ежегодно польская PERN перекачивает в национальную систему около 50 млн т нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км. Компания также располагает хранилищами объемом 3,5 млн куб.м и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн т нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке и Гданьске, а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.-0-