Постпред РФ в Женеве: игра Запада на переговорах по гарантиям безопасности может привести к трагедии

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игра Запада на повышение ставок на переговорах по гарантиям безопасности может привести к трагедии, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

"Нашу серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой будут именно те, кто навязал нам, а по большому счету международному сообществу, эту опасную игру", - заявил Геннадий Гатилов.

Дипломат подчеркнул, что этот прием известен в дипломатии и много раз уже применялся в истории международных отношений. В то же время он выразил уверенность, что США и некоторые их партнеры не готовы к реальному развязыванию конфликта с Россией.

Геннадий Гатилов заявил, что угрозы санкций со стороны США и их союзников, агрессивная риторика Запада и военные приготовления вблизи границ с Россией обостряют обстановку и ухудшают атмосферу для диалога по безопасности. "Что касается санкций, то они уже давно стали частью инструментария, с помощью которого США и их союзники пытаются оказывать политическое и экономическое давление на нашу страну. Их нельзя рассматривать в отрыве от агрессивной антироссийской риторики, градус которой наши оппоненты резко повысили в последние месяцы, и тех военных приготовлений, которые ведут США и их союзники по НАТО вблизи российских границ. Такие действия в последнее время резко обостряют обстановку и ухудшают атмосферу, в которых мы предпочли бы вести диалог с нашими западными коллегами по вопросам региональной и международной безопасности", - сказал дипломат.

Он отметил, что голословные обвинения в адрес России являются попыткой ввести в заблуждение мировое сообщество об истинных причинах текущей глобальной напряженности. "Что касается развязанной Западом, прежде всего англосаксами, антироссийской истерии в контексте Украины, действительно, за последние месяцы она достигла таких одиозных масштабов, что озадачила даже киевские власти. Парадоксально, но размещение и маневры российских войск на российской же территории интерпретируется в качестве "угрозы международному миру и безопасности", - сказал Геннадий Гатилов.

"Мало того, что это попросту неприемлемое вмешательство в суверенные дела нашего государства, но еще и попытка ввести в заблуждение мировое сообщество об истинных причинах текущей глобальной напряженности", - добавил дипломат.

Геннадий Гатилов назвал верхом цинизма тот факт, что бездоказательные заявления о якобы российской угрозе делают США - "рекордсмен по ежегодным оборонным бюджетам и количеству военных баз за пределами своей территории".

Миф о российской угрозе в Украине выгоден Западу, он позволяет увеличивать военные бюджеты и наращивать военное присутствие вблизи границ с Россией, заявил Геннадий Гатилов. По его словам, подобные бездоказательные заявления используются как аргумент для укрепления трансатлантической солидарности и обоснования безальтернативности натоцентричной модели обеспечения безопасности в Европе.

В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке вторжения в Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.

В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток. 26 января Россия получила письменный ответ. В МИД РФ заявили, что западные партнеры проигнорировали все главные пункты.-0-