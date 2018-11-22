Постпредом Армении в ОДКБ назначен Виктор Биягов

22 ноября, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Указом президента Армении Армена Саркисяна на пост постпреда Армении в ОДКБ назначен Виктор Биягов. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Администрации президента Армении.
"Принимая за основу предложение премьер-министра Армении, по статье 132 Конституции Армении, назначить Виктора Биягова постпредом Армении в ОДКБ, резиденция - в Москве", - говорится в заявлении.
Ранее другим указом президента Давид Вирабян был отозван с поста постпреда Армении в ОДКБ.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.399 BYN
|2.394 BYN
|2.4 BYN
|USD
|2.1061 BYN
|2.102 BYN
|2.107 BYN
|RUB
|3.1953 BYN
|3.198 BYN
|3.21 BYN