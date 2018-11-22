Постпредом Армении в ОДКБ назначен Виктор Биягов

22 ноября, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Указом президента Армении Армена Саркисяна на пост постпреда Армении в ОДКБ назначен Виктор Биягов. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Администрации президента Армении.

"Принимая за основу предложение премьер-министра Армении, по статье 132 Конституции Армении, назначить Виктора Биягова постпредом Армении в ОДКБ, резиденция - в Москве", - говорится в заявлении.

Ранее другим указом президента Давид Вирабян был отозван с поста постпреда Армении в ОДКБ.-0-