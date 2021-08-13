Пострадавшие от наводнения турецкие города объявлены зонами бедствия

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13 августа, Турция /БЕЛТА - АНАДОЛУ/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что пострадавшие от наводнения города Кастамону, Бартын и Синоп объявлены зонами стихийного бедствия.По последним данным, жертвами селей и наводнений в Черноморском регионе Турции стали 27 человек, 25 из них - в Кастамону.Президент Турции сказал: "Мы не можем вернуть наших людей, которые потеряли свои жизни, но у нашего государства есть сила, средства и решимость компенсировать любой ущерб".В пострадавших районах для борьбы со стихией и ее последствиями задействованы авиа и специальная техника. Всем пострадавшим оказали медпомощь, некоторые госпитализированы.10 и 11 августа в Турции прошли мощные дожди, приведшие к наводнениям. В разных городах затопило жилые дома и предприятия, разрушены участки трасс и мосты. Паводковые воды повредили сельскохозяйственные поля и спровоцировали оползни.-0-