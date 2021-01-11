Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток пришел в сознание

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подросток, пострадавший при сходе лавины в Норильске, пришел в сознание, сообщает ТАСС.
"Он в сознании. Кушать начал", - сказал источник в региональном Минздраве.
Подросток был обнаружен под завалами 8 января после схода лавины на горнолыжной базе "Гора Отдельная" в Норильске. На следующий день медики сообщали, что он находится в реанимации, его состояние оценивалось как тяжелое. При сходе лавины погибли родители ребенка и его полуторагодовалый брат.
Для консультации по лечению ребенка привлекались специалисты федерального института Вишневского. 10 января подросток был снят с искусственной вентиляции легких.
Сход лавины произошел 8 января в 20.30 по московскому времени (совпадает с минским) в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске. Всего под снегом оказалось до шести не принадлежащих комплексу домиков, которые сдавались внаем. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В компании "Норникель", где работали родители ребенка, заявили, что будут следить за судьбой мальчика и окажут необходимую помощь.-0-