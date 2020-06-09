Пострадавший в ДТП с участием Ефремова водитель умер в больнице

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автофургона, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Он получил травмы, несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.

8 июня около 21.40 на Смоленской площади в Москве столкнулись два автомобиля, пострадал один человек. Одной из машин управлял актер Михаил Ефремов. Правоохранители подтвердили, что он вел авто в состоянии алкогольного опьянения. Актер был задержан и направлен на медицинское освидетельствование. Пострадавший водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии. В отношении Михаила Ефремова было возбуждено уголовное дело, ему грозило до семи лет лишения свободы.

Уголовное дело возбудили в отношении российского актера Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы 8 июня около 21.40 столкнулись два автомобиля, пострадал один человек. Одной из машин управлял актер Михаил Ефремов. Правоохранители подтвердили, что он вел авто в состоянии алкогольного опьянения.

После смерти пострадавшего уголовное дело может быть переквалифицировано, актеру может грозить до 12 лет колонии, сообщил источник ТАСС. В данный момент Михаил Ефремов отпущен под подписку о невыезде.-0-