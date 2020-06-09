Пострадавший в ДТП с участием Ефремова водитель умер в больнице

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автофургона, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Он получил травмы, несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.
8 июня около 21.40 на Смоленской площади в Москве столкнулись два автомобиля, пострадал один человек. Одной из машин управлял актер Михаил Ефремов. Правоохранители подтвердили, что он вел авто в состоянии алкогольного опьянения. Актер был задержан и направлен на медицинское освидетельствование. Пострадавший водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии. В отношении Михаила Ефремова было возбуждено уголовное дело, ему грозило до семи лет лишения свободы.
После смерти пострадавшего уголовное дело может быть переквалифицировано, актеру может грозить до 12 лет колонии, сообщил источник ТАСС. В данный момент Михаил Ефремов отпущен под подписку о невыезде.-0-