Посылка с ядом, адресованная Трампу, могла прийти из Канады

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы США подтвердили, что в субботу спецслужбы перехватили конверт, адресованный Белому дому, в котором содержался яд рицин, передает Associated Press.

Предполагается, что письмо для президента США Дональда Трампа было отправлено из Канады. Такое заявление сделали представители Королевской канадской конной полиции, которые сообщили, что они оказывают содействие ФБР в расследовании этого дела.-0-

Трампу отправили посылку с ядом Вся почта, направляемая в Белый дом, всегда предварительно сортируется и проверяется на отдельном объекте. Для подтверждения присутствия рицина в адресованной Трампу посылке было проведено два теста.