Потери экономики из-за спада туризма в 2021 году могут достичь $2,4 трлн - ООН

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировой ВВП из-за спада в секторе туризма, вызванном пандемией коронавируса, может не досчитаться в 2021 году от $1,7 до $2,4 трлн. Такой прогноз содержится в опубликованном в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает ТАСС.

"Оживление в международном туризме ожидается во второй половине текущего года, однако, согласно докладу ЮНКТАД, в 2021 году все еще ожидаются потери от $1,7 до $2,4 трлн в сравнении с 2019 годом", - констатировали эксперты.

В докладе приведены возможные сценарии развития ситуации. Согласно наиболее пессимистичному варианту число международных поездок сократится на 75%. В этом случае сектор туризма потеряет $948 млрд, а мировой ВВП понесет в целом урон в $2,4 трлн. Второй сценарий основан на предполагаемом уменьшении количества международных туристических поездок в этом году на 63%. Третий исходит из того, что на 75% станет меньше посещений стран с низким уровнем вакцинации от коронавируса, а в государствах, где значительная часть населения сделала прививки, турпоток сократится на 37%. По второму сценарию потери мирового ВВП прогнозируются на уровне $1,7 трлн, а по третьему - $1,8 трлн.

Авторы доклада обращают внимание на значительное влияние массовой вакцинации на сектор туризма. В государствах с высоким уровнем охвата прививками потери экономики будут не столь высоки, как в государствах, где вакцинация идет медленно или едва началась. "Ожидается, что сектор туризма быстрее восстановится в странах с высоким уровнем вакцинации", - указывают эксперты. Вместе с тем, по их мнению, этот сектор достигнет показателей, которые были до пандемии коронавируса, лишь в 2023 году или даже позже.

В 2020 году прямые и косвенные потери глобального ВВП вследствие спада в сфере международного туризма составили, по оценкам ЮНКТАД, $2,4 трлн. За 12 месяцев число международных туристических поездок сократилось на 1 млрд, или на 73%. При этом особенно сильно пострадали развивающиеся страны, где поток туристов уменьшился, по оценкам, на 60-80%. Наиболее сильные потери понесли Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, а также Океания, Северная Африка и Южная Азия.-0-