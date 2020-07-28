Потери международного туризма из-за пандемии составили около $320 млрд

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировая туристическая отрасль из-за пандемии коронавируса в 2020 году может недосчитаться $320 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН, сообщает ТАСС.

Число туристов, путешествующих в другие страны, как указывается в сообщении, в мае текущего года сократилось на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом за первые пять месяцев нынешнего года этот показатель упал на 56%, что привело к потере доходов от международного туризма на сумму около $320 млрд.

"Эти последние данные ясно показывают важность возобновления туризма, как только это будет безопасно. Резкое падение международного туризма угрожает многим миллионам людей потерей средств к существованию, в том числе в развивающихся странах", - отметил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.

Тем не менее, как подчеркивается в пресс-релизе, в настоящее время наблюдаются признаки постепенного возобновления международных туристических поездок. В основном это связано с частичным открытием внешних границ Евросоюза. Вместе с тем окончательное восстановление отрасли, как отметили в организации, ожидается лишь ко второй половине 2021 года.-0-