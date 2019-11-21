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21 ноября 2019, 08:26

Потери мирового ВВП от торговых трений к 2020 году составят $700 млрд - глава МВФ

Фото из архива
Фото из архива

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери глобального ВВП от протекционизма отдельных стран и вызванных ими международных торгово-экономических трений к 2020 году составят около $700 млрд. Об этом заявила сегодня глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на пресс-конференции по итогам четвертого круглого стола с участием глав ведущих мировых организаций, сообщает ТАСС.

"Рост мировой экономики в 2019 году, как ожидается, составит только 3% - это минимальная динамика за последнее десятилетие, - отметила она. - Ключевым фактором стали торговые противоречия, которые привели к усилению неопределенности на международной арене. Потери глобального ВВП, по нашим оценкам, к 2020 году составят $700 млрд - это 0,8% от валового продукта планеты".

По словам Кристалины Георгиевой, в таких условиях становится крайне актуальной проблема поиска новых эффективных методов продуктивного многостороннего сотрудничества по целому ряду направлений - от экологии и борьбы с климатическими изменениями до финансовой и фискальной политики.

В число участников круглого стола в Пекине вошли премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас, заместитель генерального директора Всемирной торговой организации Алан Вулф, генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа и председатель Совета по финансовой стабильности Рэндал Куорлз.

21 ноября в Пекине под лозунгом "Содействие открытости, стабильности и высококачественному развитию глобальной экономики" проводится четвертый диалог в формате круглого стола "один плюс шесть", посвященный последним изменениям ситуации в мире и мировой макроэкономической стратегии. Его участники координируют меры по увеличению взаимной открытости, стимулированию роста китайской экономики, оптимизации системы глобального управления.

Как сообщил ранее МИД КНР, это мероприятие - "важный механизм, играющий положительную роль в укреплении стратегического диалога между Китаем и ключевыми международными экономическими организациями, способный позитивно повлиять на глобальную экономику".-0-

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