Потери мировой экономики из-за коронавируса могут составить в 2020 году около $2 трлн - ООН

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери мировой экономики, связанные со вспышкой коронавируса, могут составить в этом году порядка $2 трлн. Такой прогноз содержится в опубликованном в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает ТАСС.

"Согласно предварительному негативному сценарию, снижение глобальных доходов достигнет $2 трлн, при этом потери в $220 млрд понесут развивающиеся страны (за исключением Китая)", - указывают авторы доклада. По их словам, "особенно сильно будут затронуты, по этому сценарию, государства - экспортеры нефти, но также экспортеры сырьевых товаров, которые потеряют более одного процентного пункта роста".

В ЮНКТАД считают, что мировой экономический рост, который, согласно опубликованному в январе прогнозу Всемирного банка, ожидался в 2020 году на уровне 2,7%, составит вследствие влияния коронавируса около 1,7%.

Отмечается, что распространение коронавируса - в первую очередь чрезвычайная проблема для здравоохранения, однако при этом оно несет угрозу и экономике. ЮНКТАД ожидает в Китае в 2020 году годовые темпы роста в 4,9% вместо 6%, прогнозировавшихся по состоянию на январь, в США - 1,2% вместо 2%. Страны Евросоюза, Канада и Мексика, по мнению экспертов, недосчитаются в связи с коронавирусом от 0,9 до 0,7 процентных пункта предполагавшегося роста.-0-