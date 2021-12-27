Потери промышленности Литвы от санкций Китая могут достичь 5 млрд евро в год

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если Китай введет санкции против Литвы, потери литовской промышленности за год могут составить до 5 млрд евро, заявил глава Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс, сообщает Sputnik Литва.

"Вероятно, мы говорим о 700-800 млн евро, и если эта сумма именно такова, эти товары превращаются в три-пять миллиардов евро в год, так как собирается некий конечный продукт. Без определенных компонентов, вероятно, некоего продукта и не произведем. Эту сумму можно будет считать как уменьшившийся за год оборот", - заявил Видмантас Янулявичюс.

Он отметил, что в прошлом году Литва из Китая импортировала товаров на 1,2 млрд евро. При этом около двух третей этой суммы составляют товары производственного назначения.

По словам главы конфедерации, все предприятия, сталкивающиеся с трудностями при вывозе оплаченных товаров из КНР, связаны с промышленностью. "Все предприятия, у которых проблемы с вывозом оплаченных товаров из Китая, связаны с промышленностью. С сырьем, компонентами, оборудованием, которые предназначены для развития производственных мощностей. Поэтому очевидно, что цель санкций - промышленность, которая создает добавочную стоимость. Все остальные товары бытового потребления движутся без остановки", - сказал он.

Отношения Литвы и Китая окончательно оказались в кризисе после того, как в ноябре в Вильнюсе открылось представительство Тайваня. В августе Пекин, несогласный с таким названием офиса, отозвал своего посла из Вильнюса и предложил литовской стороне сделать то же самое. В конце ноября КНР решила понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а затем направила Вильнюсу ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства Китая.

В Пекине подчеркивают, что Литва нарушила главное правило дипломатического взаимодействия между двумя странами - "принцип одного Китая". В МИД КНР подчеркнули, что Китай всегда действует в соответствии с правилами ВТО, в то время как Литва нарушила политические обязательства, которые она на себя взяла при установлении дипломатических отношений с Пекином.

Эксперты и политики неоднократно предупреждали Литву об экономических последствиях в случае конфронтации с Китаем.-0-