21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безвозвратные потери Украины на фоне распространения информации о "вторжении" составляют $2-3 млрд в месяц. Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

"Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации, как сейчас, $2-3 млрд в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс. Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок - порядка $1,5-2 млрд", - сообщил Ростислав Шурма.

По его словам, сейчас Украине необходимо $4-5 млрд, чтобы реализовать государственные программы, которые были ранее запланированы. "$4-5 млрд - подушка, чтобы у нас было все нормально с привлечением ресурсов под развитие. Вы же видите объективно, какой инвестор будет принимать решение что-то строить в такой ситуации? Понятно, все ставят проекты на паузу. Не отменяют, но откладывают решения. И внешние кредитные рынки временно закрыты", - рассказал Ростислав Шурма.-0-