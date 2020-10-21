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21 октября 2020, 14:34

Потери ВВП Европы из-за пандемии коронавируса в 2020 году составят 3 трлн евро - МВФ

Фото Getty Images
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21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Падение экономики стран Европы в 2020 году под влиянием последствий распространения COVID-19 оценивается в 7%, потери ВВП европейских государств составят 3 трлн евро. Об этом сообщил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер, представляя региональный доклад, посвященный экономической ситуации в Европе, сообщает ТАСС.

"Мы прогнозируем снижение ВВП Европы в 2020 году на 7%. Выход из этого кризиса будет неравномерным и частичным. Хотя, по прогнозам, реальный ВВП вырастет на 4,7% в 2021 году, он все же будет ниже на 6,3% по сравнению с нашими прогнозами, которые озвучивались перед пандемией", - отметил Альфред Каммер. Большая часть этих убытков не будет возмещена в среднесрочной перспективе.

По его словам, политики должны делать все возможное, чтобы сдержать пандемию и экономический ущерб от нее, и преждевременно не отказываться от поддержки своей экономики, чтобы избежать повторения ошибок мирового финансового кризиса 2008 года. "Риски остаются значительными и растут по мере усиления второй волны инфекции", - добавил директор европейского департамента МВФ.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован существенный спад в размере почти 4,4%, но она восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году.-0-

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