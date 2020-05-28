Потерявшихся 19 дней назад туристов нашли с вертолета

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке Кахуранги в Новой Зеландии удалось найти пропавших 19 дней назад туристов. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

В поход по национальному парку 23-летние молодые люди вышли 9 мая. Когда пара не вернулась вовремя, на их поиски направили более 50 полицейских, пожарных, спасателей и добровольцев. В поиске были задействованы беспилотники и разыскные собаки.

Через 19 дней с вертолета спасатели увидели дым от костра. По информации спасателей, пара заблудились, во время тумана получила травмы во время падения. Кроме того, несколько дней они провели без еды.

Туристов доставили в больницу и после обследования отпустили домой.-0-