ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 28 мая 2020
Минск Переменная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
01:00 От заболеваний, вызванных коронавирусом, в США умерли более 100 тыс. человек В мире
00:30 Потерявшихся 19 дней назад туристов нашли с вертолета В мире
00:00 В Японии туристам будут платить деньги за пребывание в стране В мире
27.05.20
27.05.20 23:30 Штормовое предупреждение объявили недалеко от места запуска космического корабля Crew Dragon В мире
27.05.20 23:00 Шесть человек погибли и три пострадали при стрельбе в Саудовской Аравии В мире
27.05.20 22:30 Двадцать жилых домов подверглись разрушениям в результате крушения самолета в Пакистане В мире
27.05.20 21:58 В Минске автомобиль сбил во дворе ребенка Происшествия
27.05.20 21:52 Больше всего предложений по КоАП белорусы высказали по безопасности дорожного движения Общество
27.05.20 21:44 В проектах КоАП и ПИКоАП смягчена ответственность по 236 составам правонарушений Общество
27.05.20 21:29 В Беларуси завершают подготовку новых КоАП и ПИКоАП, предложения заняли более 5 тыс. листов Общество
27.05.20 20:48 Мужчина устроил стрельбу на предприятии во Франции, погибли три человека В мире
27.05.20 20:38 ФОТОФАКТ: Благотворительная акция по поддержке нуждающихся граждан в сельской местности проходит в Беларуси Общество
27.05.20 20:24 Boeing объявила об увольнении более 6,7 тыс. сотрудников В мире
27.05.20 20:10 Бюджет Нью-Йорка недоcчитается $9 млрд налогов из-за пандемии В мире
27.05.20 19:58 Кадыров опроверг слухи о своей болезни В мире
27.05.20 19:44 Белорусские шашисты уступили команде Нидерландов в матчевой онлайн-встрече Спорт
27.05.20 19:27 Белорусские баскетболисты впервые сыграют в кибертурнире Спорт
27.05.20 19:13 В Кировском районе высадили первые арбузы Регионы
27.05.20 19:09 Форвард "Шахтера" Дмитрий Подстрелов стал автором лучшего гола 10-го тура чемпионата Беларуси Спорт
27.05.20 18:57 В Минске легковушка врезалась в трамвай Происшествия
27.05.20 18:45 Мининформ рассматривает механизмы поддержки национального книгоиздания Общество
27.05.20 18:36 В Минске задержали торговца героином Происшествия
27.05.20 18:17 Безработица в России достигла 1,9 млн человек В мире
27.05.20 18:06 В Витебске археологи установили точное расположение гостиницы "Брози", где жила семья жены Марка Шагала Регионы
27.05.20 17:58 Кипр компенсирует расходы туристам в случае заболевания COVID-19 В мире
27.05.20 17:55 Беларусь и Венгрия заинтересованы расширить сотрудничество в сфере здравоохранения Политика
27.05.20 17:51 На фасаде гаражного кооператива в столице появилось огромное граффити Регионы
27.05.20 17:40 В Гродненском районе под колесами грузовика погиб велосипедист Происшествия
27.05.20 17:35 БЕЛАЗ провел в Польше испытания самосвала с экологичным двигателем Stage 5 Экономика
27.05.20 17:30 Новый резидент СЭЗ "Брест" займется деревообработкой Регионы
Все новости
Все новости
В мире
28 мая 2020, 00:30

Потерявшихся 19 дней назад туристов нашли с вертолета

Фото Regnum
Фото Regnum

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке Кахуранги в Новой Зеландии удалось найти пропавших 19 дней назад туристов. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

В поход по национальному парку 23-летние молодые люди вышли 9 мая. Когда пара не вернулась вовремя, на их поиски направили более 50 полицейских, пожарных, спасателей и добровольцев. В поиске были задействованы беспилотники и разыскные собаки.

Через 19 дней с вертолета спасатели увидели дым от костра. По информации спасателей, пара заблудились, во время тумана получила травмы во время падения. Кроме того, несколько дней они провели без еды.

Туристов доставили в больницу и после обследования отпустили домой.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
больница туризм
Новости рубрики В мире
Фото из архива От заболеваний, вызванных коронавирусом, в США умерли более 100 тыс. человек
Фото Reuters В Японии туристам будут платить деньги за пребывание в стране
Фото Global Look Press Штормовое предупреждение объявили недалеко от места запуска космического корабля Crew Dragon
Фото Global Look Press Шесть человек погибли и три пострадали при стрельбе в Саудовской Аравии
Фото AP Photo Двадцать жилых домов подверглись разрушениям в результате крушения самолета в Пакистане
Фото AFP Мужчина устроил стрельбу на предприятии во Франции, погибли три человека
Главное
Нет дефицита и ажиотажа - Лукашенко доложили о ситуации на потребительском рынке и ценообразовании
В Беларуси выздоровели и выписаны 15 923 пациента с COVID-19
Румас и Мишустин обсудили готовность к подписанию соглашения об изменении процентов по кредиту на БелАЭС и цены на газ
"Маяк Минска": готовые квартиры и коммерческая недвижимость! Еще никогда покупка не была столь доступной!
Топ-новости
В Беларуси завершают подготовку новых КоАП и ПИКоАП, предложения заняли более 5 тыс. листов
Телефонный разговор Макея с Лавровым состоялся по инициативе российской стороны
Совет ЕС утвердил соглашение с Беларусью об упрощении визового режима
Национальную стратегию устойчивого развития Беларуси до 2035 года доработают с учетом ситуации с COVID-19
Конкурс "Человек Дела: успешный старт-2020"
Российский профессор: многие врачи поддерживают подход Беларуси к борьбе с COVID-19
Отказ от остановки предприятий на фоне пандемии благоприятно сказался на белорусской экономике - эксперт
МЧС утвердило нормы и правила безопасности при вводе АЭС в эксплуатацию
Беларусь входит в пятерку крупнейших экономических партнеров Украины
Инклюзивный пляж, новые беседки и песок высшего класса: зоны отдыха в Минске готовы к сезону
Травматолог призвал родителей не экономить на детской защите для катания на роликах и велосипедах
Минобразования рассказало об изменениях в типовом учебном плане для школ на новый учебный год
Дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 28 мая
БЖД продлила до 1 июля действие схемы рассадки в вагонах с учетом социальной дистанции
ФОТОФАКТ: Благотворительная акция по поддержке нуждающихся граждан в сельской местности проходит в Беларуси
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.