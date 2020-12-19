Потоки машин из Западной Европы создали пробки на границах со странами Балканского полуострова

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане стран Балканского полуострова создали огромные пробки на пограничных переходах, возвращаясь из Западной Европы домой на рождественские праздники, сообщает Associated Press.

В субботу, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом и призванные сократить поездки в канун Рождества и Нового года, большие очереди из автомобилей образовались на границах между Словенией и Хорватией, а также Венгрией и Сербией.

Отмечается, что некоторые страны ЕС, имеющие большой процент трудящихся-мигрантов, ввели обязательные тесты на коронавирус и изоляцию по возвращении. Это было сделано с целью отговорить людей от поездок в отпуск в страны с высоким уровнем инфицирования.-0-