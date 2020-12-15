Потребность в гуманитарной помощи в Нагорном Карабахе возрастет - Красный Крест

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный комитет Красного Креста (МККК) ожидает усиления потребности в гуманитарной помощи в Нагорном Карабахе нынешней зимой. Об этом говорится в его информационном бюллетене, распространенном в Женеве, сообщает ТАСС.

По прошествии месяца после того, как вступило в силу соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, последствия боевых действий продолжают сказываться на сотнях тысяч людей в регионе, указали в МККК, подчеркнув, что в течение зимы гуманитарные нужды, как ожидается, возрастут.

Красный Крест передал в 15 больниц медицинские материалы и лекарства для лечения раненых. Более 23 тыс. нуждающихся людей получили продовольственные наборы и средства гигиены, более 31 тыс. - матрасы, подушки и складные кровати, около 37 тыс. - финансовую помощь. Распределено 400 обогревателей, 1400 кухонных наборов и 21,7 тыс. шерстяных одеял.

Выполняя роль нейтрального посредника, МККК оказывает поддержку сторонам в проведении операций по поиску и возвращению останков погибших людей, отметили в Красном Кресте, пояснив, что эта работа крайне опасна, потому что в местах, где проходили бои, много мин и неразорвавшихся боеприпасов. "Вместе с российскими миротворческими силами мы присутствуем в десятках мест проведения таких операций, когда представители сторон приходят на поля сражений, чтобы забрать останки", - говорится в сообщении.

Гуманитарная организация видит свою цель в содействии коммуникации между сторонами. Сотрудники Красного Креста посетили десятки военнопленных и гражданских задержанных. Многие из них благодаря этому смогли получить весточку от своих родных и близких. Поступили сотни запросов о розыске гражданских лиц и военнослужащих. "МККК продолжит оказывать поддержку жертвам конфликта в регионе", - заверила гуманитарная организация.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев.-0-