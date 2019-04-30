Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 года колонии

Репродукция картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года"

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вандал, повредивший картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", приговорен к 2,5 года колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Замоскворецкий суд города Москвы признал Игоря Подпорина виновным в порче объекта культурного наследия Российской Федерации. "Назначить в виде наказания Подпорину 2 года и 6 месяцев колонии общего режима", - огласила приговор судья Наталья Чепрасова.

Суд зачел Игорю Подпорину 11 месяцев, проведенных в СИЗО из расчета день за полтора. Таким образом, виновный после вступления приговора в силу уже может просить об условно-досрочном освобождении. Всего по приговору ему остается провести под стражей меньше года.

Суд пришел к выводу, что поврежденная картина представляет особую историческую и культурную ценность, и квалифицировал преступление по ч. 2 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия"). Суд не нашел отягчающих обстоятельств преступления, как и психических отклонений или помрачения сознания у подсудимого. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел отсутствие у Игоря Подпорина судимостей и положительные характеристики личности.

Фигурант вину признал частично. "Вину свою признаю частично, что касается квалификации моих действий, пусть суд решит сам", - сказал Игорь Подпорин.

После заседания суда защитник Игоря Подпорина сообщила журналистам, что будет обжаловать приговор в апелляционной инстанции. "Мы настаиваем на смягчении обвинения, так как нет никаких оснований считать, что поврежденная картина - это общенациональное достояние", - сказала адвокат.

Сообщение о повреждении картины Ильи Репина, хранившейся в Третьяковской галерее, поступило в полицию 25 мая 2018 года. Правоохранители задержали злоумышленника, которым оказался Игорь Подпорин: металлическим столбиком ограждения он разбил стекло картины и повредил полотно. Впоследствии обвиняемый утверждал, что повредил картину из-за "недостоверности изображенных на полотне исторических фактов".

В Третьяковской галерее позднее рассказали, что холст в результате нападения вандала прорван в трех местах, также пострадала авторская рама. После реставрации полотно заключили в специальную пуленепробиваемую капсулу. По оценкам экспертов, сумма ущерба, причиненного картине, составила 30 млн российских рублей при оценочной стоимости полотна в 720 млн российских рублей.-0-