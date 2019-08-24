Повторная стыковка "Союза МС-14" с МКС запланирована на 27 августа

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомиссия приняла решение о проведении утром 27 августа повторной попытки стыковки с Международной космической станцией (МКС) пилотируемого корабля "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор". Об этом сообщает ТАСС.
В случае успешной второй попытки стыковки "Союза МС-14" с МКС специалисты рассчитывают вернуть этот корабль на Землю 7 сентября, как и планировалось изначально.
Госкомиссия приняла решение о перестыковке пилотируемого корабля "Союз МС-13" на малый исследовательский модуль МИМ-2 "Поиск" МКС. Специалисты провели тест системы сближения и стыковки "Курс" для обеспечения штатной перестыковки "Союза МС-13".
Специалисты после перестыковки корабля "Союз МС-13" проведут тесты предположительно неисправной аппаратуры системы сближения и стыковки "Курс", из-за которой не удалось 24 августа пристыковать "Союз МС-14". Также будут проведены тесты уже исправленной аппаратуры. Эти тесты очень важны для последующих действий специалистов и процедур.
По сообщению ТАСС, гендиректор РКК "Энергия" Николай Севастьянов в ходе переговоров с экипажем сообщил: "После перестыковки, когда тест [аппаратуры системы "Курс"] будет проведен, будет ясно. Мы должны подтвердить, что замечание было к оборудованию МИМ-2".
"Дальше планируется, что вы достанете резервный усилитель, замените, чтобы восстановить работоспособность. Это план долгосрочной программы", - сказал он, обращаясь к российским членам экипажа МКС космонавтам Алексею Овчинину и Александру Скворцову.-0-