Повторная вакцинация от коронавируса "Спутником V" может быть даже эффективнее первичной - Гинцбург

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повторная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" не только возможна, но может быть даже эффективнее первичной, заявил директор разработавшего эту вакцину Центра им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает ТАСС.

"Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену. Таким образом, ревакцинация "Спутником V" не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация", - сказал Гинцбург.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе третьей фазы клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%.-0-