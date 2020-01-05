Повторное голосование на парламентских выборах проходит в Узбекистане

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повторное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана проходит в 25 избирательных округах, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя международного пресс-центра ЦИК Узбекистана Жалолиддина Усманова.

"Две недели назад граждане Узбекистана выбрали 125 из 150 депутатов нижней палаты парламента. Повторное голосование проводится в 22 избирательных округах, где ни один из выдвинутых кандидатов не получил необходимого большинства голосов, а также в трех округах, где при определении итогов голосования была допущена арифметическая ошибка", - сказал Жалолиддин Усманов.

Предварительные итоги повторного голосования будут обнародованы 6 января в 13.00 по местному времени (в 11.00 по минскому).-0-