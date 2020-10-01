Повторное землетрясение зафиксировано у побережья Филиппин

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейсмологи зафиксировали сегодня землетрясение магнитудой 5,3 у берегов Филиппин, сообщает ТАСС.

Как проинформировали в Институте вулканологии и сейсмологии Филиппин, эпицентр землетрясения находился в 63 км к северо-востоку от Суригао в одноименной провинции. Очаг залегал на глубине 15 км.

Специалисты института отметили, что это был повторный толчок после землетрясения 21 сентября магнитудой 5,7 в этом же районе. После нового землетрясения уже последовали 13 повторных толчков меньшей силы.

Информации о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами на данный момент нет.-0-