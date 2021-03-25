Повторные испытания вакцины AstraZeneca показали ее эффективность в 76%

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фармацевтическая компания AstraZeneca провела повторное исследование эффективности своей вакцины от коронавируса. По новым данным, она эффективна на 76%, сообщается на сайте компании.

Главной причиной для проведения повторного анализа послужило то, что американские федеральные органы здравоохранения заявили, что компания AstraZeneca могла предоставить устаревшую информацию об испытаниях своего препарата. В связи с этим компания решила провести новое исследование.

Как заявляется в пресс-релизе AstraZeneca, эффективность вакцины в предотвращении COVID-19 составляет 76% после двух прививок, интервал между которыми четыре недели. Кроме того, эффективность вакцины оценивается в 85% у людей в возрасте 65 лет и старше, и препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания с осложнениями.

"Первичный анализ согласуется с нашим ранее опубликованным промежуточным анализом и подтверждает, что вакцина против COVID-19 очень эффективна для взрослых, включая людей в возрасте 65 лет и старше. Мы с нетерпением ждем подачи нашего заявления на получение разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях в США и готовимся к применению миллионов доз нашего препарата по всей Америке", - сказал Мене Пангалос, исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок BioPharmaceuticals.

Ранее компания AstraZeneca предоставила информацию, что ее вакцина эффективна на 79% и обеспечивает надежную защиту среди людей всех возрастов.

Как сообщает ТАСС, вакцина от AstraZeneca была официально одобрена в Великобритании 30 декабря прошлого года, а 29 января этого года подобное разрешение дал медрегулятор Евросоюза. Всего препарат используется в более чем 70 странах, но до сих пор не одобрен в Соединенных Штатах. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США в конце февраля дало зеленый свет обращению компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, относительно регистрации ее вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат от Janssen стал уже третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса после одобрения препаратов компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.-0-