12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повторные парламентские выборы в Израиле пройдут 2 марта 2020 года, сообщает Reuters .

Парламентские выборы в Израиле проводятся повторно, поскольку премьер-министру Биньямину Нетаньяху и его главному сопернику Бени Ганцу не удалось после двух предыдущих выборов в установленный срок сформировать коалиционное правительство.

Как сообщает ТАСС, за документ, подтверждающий также самороспуск парламента, во втором и третьем чтении проголосовали 94 депутата, высказавшихся против и воздержавшихся не было. В первом чтении он был утвержден в среду вечером еще до истечения срока полномочий парламента 22-го созыва, что позволило депутатам продолжить работу и голосовать за него.-0-