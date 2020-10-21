Повторные парламентские выборы в Кыргызстане пройдут 20 декабря

21 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Повторные выборы в Жогорку Кенеш (парламент) Республики Кыргызстан пройдут 20 декабря, информацию подтвердили в пресс-службе Центризбиркома страны.

По ее данным, решение о повторных выборах было принято 21 октября на заседании членов ЦИК.

Прошедшие 4 октября в Кыргызстане парламентские выборы были признаны несостоявшимися из-за нарушений процесса голосования. В связи с этим в Бишкеке 5-6 октября прошли массовые беспорядки, пострадали более 1,2 тыс. человек, один погиб.-0-