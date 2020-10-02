Повышение уровня радиации после взрыва в порту Бейрута не зафиксировано

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировала повышения уровней радиации в районах, расположенных неподалеку от порта Бейрута, в котором 4 августа произошел мощный взрыв. Об этом говорится в опубликованном сегодня пресс-релизе организации, сообщает ТАСС.

"Миссия МАГАТЭ провела радиационные исследования и анализ проб на конкретных объектах для подтверждения того, что после взрыва уровни радиации не повысились", - отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ливанские власти обратились к организации с просьбой поддержать их усилия по реагированию на чрезвычайные ситуации после взрыва в порту Бейрута. Миссия, состоящая из четырех экспертов из Дании и Франции, а также четырех сотрудников МАГАТЭ, работала в Ливане в середине сентября. Измерения, проведенные специалистами во время визита, как указывается в пресс-релизе, показали отсутствие искусственных радионуклидов.

По словам гендиректора организации, МАГАТЭ готово оказывать дальнейшую поддержку Ливану в его стремлении оправиться от разрушительного взрыва.-0-