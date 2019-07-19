Повышенный уровень тревоги из-за активности вулкана объявили в Перу

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Оранжевый" уровень тревоги из-за активности вулкана Убинас объявили в Перу, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт геологии и металлургии страны.

В институте рекомендуют "принять дополнительные меры для подготовки к процессу извержения и проводить постоянную оценку влияния падающего пепла на здоровье людей". Сообщается, что над вулканом виден высокий густой столб пепла. Также Убинас выбрасывает фрагменты лавы.

Вулкан находится на юго-западе страны в 60 км к востоку от города Арекипа. Последний раз Убинас извергался в 2014 году.-0-