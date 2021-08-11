Пожар "Дикси" стал одним из крупнейших лесных пожаров в истории Калифорнии

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11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар "Дикси" стал крупнейшим отдельным очагом возгорания в Калифорнии и вторым по величине пожаром в истории штата, сообщает телеканал CNN. В настоящее время разрушительное пламя охватило более 487 тыс. акров (более 197 тыс. гектаров) леса. Для тушения пожара задействовано более 9,5 тыс. человек. Пока удалось локализовать лишь 25% очага возгорания. В результате пожара было разрушено 900 строений, включая жилые дома, коммерческие здания и небольшие хозяйственные постройки, а также еще 61 постройке был нанесен ущерб. Более 16 тыс. строений все еще находятся под угрозой. Более 9,5 тыс. человек были эвакуированы из округов Бьютт, Плумас, Лассен и Техама. В этом году в Калифорнии в результате лесных пожаров было сожжено более 917 тыс. акров (более 371 тыс. гектаров) земли. В прошлом году крупнейший комплексный пожар в истории Калифорнии почти за три месяца сжег более 1 млн акров (около 405 тыс. гектаров) земли. Метеорологи прогнозируют сохранение жары без наличия осадков как минимум до конца недели. Также ожидается, что в 16 штатах будет ухудшено качество воздуха в связи с дымом, идущим из Северной Калифорнии. По данным Национального межведомственного пожарного центра США, в этом году почти 40 тыс. лесных пожаров сожгли более 3,7 млн акров (около 1,5 млн гектаров) земли в стране.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!