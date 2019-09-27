Пожар на химическом заводе в Руане ликвидирован

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на химическом заводе Lubrizol в Руане, который вспыхнул в ночь на 26 сентября, ликвидирован, сообщает радио France Bleu .

В настоящее время проводятся экспертизы, чтобы установить качество воздуха. Как сообщают местные власти, острой токсичности воздуха не выявлено.

Облако дыма, которое распространилось во время пожара, оставило после себя много сажи, поэтому местным фермерам временно рекомендовали не выводить животных на пастбища и приостановить работы по сбору урожая.

В целях предосторожности до 30 сентября в Руане закрыты образовательные учреждения, а также библиотеки и парки. Движение общественного транспорта возобновлено, но власти советуют избегать поездок, а также воздержаться от занятий спортом на открытом воздухе до вечера 27 сентября.

На химическом заводе во французском Руане произошел пожар На месте происшествия работают более 130 пожарных. Шлейф дыма виден на несколько километров вокруг. По данным руководства завода и пожарных, никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, в тушении пожара участвовали более 200 пожарных. Шлейф дыма был виден на несколько километров вокруг. Завод относится к категории SEVESO, то есть находится под особым наблюдением властей из-за наличия потенциально опасных сырьевых материалов. По данным руководства завода и пожарных, никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны, ведется расследование.-0-