Пожар на химзаводе в Индии привел к многочисленным жертвам

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 18 человек погибли и несколько пропали без вести при пожаре на химическом предприятии в промышленной зоне рядом с индийским городом Пуна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарный департамент города.

Пожар охватил предприятие по производству дезинфицирующих средств. На момент возгорания на нем работали 37 человек, 20 из которых удалось эвакуировать. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. В тушении огня задействовано восемь пожарных машин.-0-