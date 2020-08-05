Пожар на юго-востоке Франции уничтожил более 1 тыс. га леса

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в ночь с 4 на 5 августа в районе города Мартиг, расположенного в департаменте Буш-дю-Рон на юго-востоке Франции, уничтожил более 1 тыс. га леса, сообщает France 3 Régions.

По информации спасательных служб, пожар начался недалеко от административного центра департамента Марселя вечером 4 августа. Пламя быстро распространялось из-за сильного ветра, порывы которого достигали скорости 96 км/ч. В районе коммуны Порт-де-Бук было уничтожено 130 га леса, эвакуированы жители близлежащих домов.

Наиболее критичная ситуация сложилась в районе города Мартига. Для тушения пожара там были мобилизованы 1,8 тыс. пожарных, а также несколько самолетов гражданской авиации. Без электричества ночью остались более 30 тыс. домов, эвакуированы 2,7 тыс. человек.

При проведении спасательных операций 14 пожарных получили легкие травмы, от отравления дымом пострадали 8 человек. Всем оказана помощь. Как сообщила пожарная служба региона, к утру 5 августа огонь был локализован.

В течение трех последних дней на юго-востоке Франции действует режим повышенной пожарной тревоги из-за засухи и сильного ветра.-0-