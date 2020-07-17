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17 июля 2020, 01:07

Пожар на корабле Bonhomme Richard потушен

Фото U.S. Navy via AP Photo
Фото U.S. Navy via AP Photo

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего (штат Калифорния) ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление контр-адмирала Тихоокеанского флота США Филипа Собека.

О пожаре на борту Bonhomme Richard стало известно 12 июля. 15 июля, как сообщалось в заявлении американского флота, число пострадавших на борту Bonhomme Richard возросло до 63.

"Спустя четыре дня тушения пожара все известные очаги возгорания на борту Bonhomme Richard удалось ликвидировать", - указывается 16 июля в заявлении.

Собек не называет причины случившегося и масштаб ущерба, пока не будет проведено расследование.

Корабль рассчитан более чем на тысячу человек личного состава. На момент возгорания на его борту находились около 160 военнослужащих.-0-

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