Пожар на корабле Bonhomme Richard потушен

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего (штат Калифорния) ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление контр-адмирала Тихоокеанского флота США Филипа Собека.
О пожаре на борту Bonhomme Richard стало известно 12 июля. 15 июля, как сообщалось в заявлении американского флота, число пострадавших на борту Bonhomme Richard возросло до 63.
"Спустя четыре дня тушения пожара все известные очаги возгорания на борту Bonhomme Richard удалось ликвидировать", - указывается 16 июля в заявлении.
Собек не называет причины случившегося и масштаб ущерба, пока не будет проведено расследование.
Корабль рассчитан более чем на тысячу человек личного состава. На момент возгорания на его борту находились около 160 военнослужащих.-0-