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29 ноября 2019, 23:59

Пожар на нефтехимическом заводе в Техасе локализован

Фото AP
Фото AP

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на нефтехимическом заводе в городе Порт-Нечес (штат Техас) локализован, однако в некоторых местах еще видны клубы дыма. Об этом сообщило информагентство AP.

Пожар локализован, но потребуется несколько месяцев для выяснения причин инцидента, в результате которого пострадали три человека.

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Ранее судья округа Джефферсон Джефф Браник издал указ об эвакуации людей из близлежащих городов. Эвакуированы более 60 тыс. местных жителей.

Как отметило агентство AP, на берегу Мексиканского залива, где расположено предприятие, сконцентрированы несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов. В июле в результате взрыва на находящемся неподалеку нефтеперерабатывающем заводе ExxonMobi в Байтауне травмы получили более десяти человек.-0-

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