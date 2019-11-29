Пожар на нефтехимическом заводе в Техасе локализован

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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на нефтехимическом заводе в городе Порт-Нечес (штат Техас) локализован, однако в некоторых местах еще видны клубы дыма. Об этом сообщило информагентство
Пожар локализован, но потребуется несколько месяцев для выяснения причин инцидента, в результате которого пострадали три человека.
Пожарные пытаются локализовать огонь на химзаводе в Техасе
Ранее судья округа Джефферсон Джефф Браник издал указ об эвакуации людей из близлежащих городов. Эвакуированы более 60 тыс. местных жителей.
Как отметило агентство