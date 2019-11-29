Пожар на нефтехимическом заводе в Техасе локализован

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на нефтехимическом заводе в городе Порт-Нечес (штат Техас) локализован, однако в некоторых местах еще видны клубы дыма. Об этом сообщило информагентство AP .

Пожар локализован, но потребуется несколько месяцев для выяснения причин инцидента, в результате которого пострадали три человека.

Пожарные пытаются локализовать огонь на химзаводе в Техасе Ранее судья округа Джефферсон Джефф Браник издал указ об эвакуации людей из близлежащих городов. Эвакуированы более 60 тыс. местных жителей.

Как отметило агентство AP , на берегу Мексиканского залива, где расположено предприятие, сконцентрированы несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов. В июле в результате взрыва на находящемся неподалеку нефтеперерабатывающем заводе ExxonMobi в Байтауне травмы получили более десяти человек.-0-