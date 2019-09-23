Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ленинградской области ликвидирован

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Киришском районе Ленинградской области ликвидировано, сообщили ТАСС в областном управлении МЧС РФ.
"По состоянию на 08.43 по московскому времени пожар ликвидирован", - сказал представитель ведомства.
По данным МЧС РФ, сообщение о возгорании поступило в ведомство сегодня около 07.15 по московскому времени. На предприятии горела печь, площадь возгорания составила 90 кв.м. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы перехода огня на другие строения не было.
Киришский нефтеперерабатывающий завод был введен в эксплуатацию в 1966 году. Предприятие является одним из основных поставщиков нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.-0-