Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области локализовали

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области локализовали, сообщает ТАСС.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на НПЗ загорелась установка глубокой переработки мазута. Площадь возгорания составила 100 кв.м.

В пресс-службе администрации Тюмени рассказали, что в городе создали оперативный штаб по тушению пожара, все специалисты штаба находятся на объекте. Источник ТАСС на предприятии уточнил, что в месте, где находится очаг возгорания, нет нефтяных резервуаров.

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом.-0-