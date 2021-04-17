Пожар на Невской мануфактуре в Петербурге ликвидирован

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге, который тушили с понедельника, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"По состоянию на 23:00 мск 16 апреля пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства. Как уточнили в ведомстве, сотрудники МЧС будут проверять место пожара каждые два часа до 07:00 17 апреля.

Пожар на Невской мануфактуре начался около 12:30 12 апреля. Ему был присвоен максимальный (пятый) ранг сложности. В тот же день в 22:22 его удалось локализовать на общей площади 10 тыс. кв. м. Длительное тушение в МЧС объясняли тем, что на месте невозможно использовать тяжелую технику из-за угрозы обрушения здания. В ходе тушения пожара погиб сотрудник МЧС, еще трое получили травмы.-0-