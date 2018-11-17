Пожар на НПЗ в Москве локализован

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне в Москве локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Москве.
В тушении были задействованы более 160 человек, на месте пожара работала мобильная лаборатория МЧС. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе возгорания не было зафиксировано.
Пожару присвоен третий номер сложности. Пострадавших нет.
Предварительная причина инцидента - возгорание одной из двух крекинговых установок завода.-0-
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