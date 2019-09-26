Пожар на российском траулере в Норвегии продолжается, существует угроза взрыва

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на российском траулере "Бухта Наездник" Мурманского тралового флота, загоревшемся 25 сентября в порту города Тромсе, продолжается. Созданная вокруг судна зона безопасности сохраняется, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Тромсе.

"Траулер, находящийся в порту Брейвика, продолжает гореть, - говорится в сообщении, размещенном в Twitter правоохранительных органов Тромсе. - Зона эвакуации сохраняется". Ранее местная полиция приняла решение о создании зоны безопасности диаметром 300 м вокруг горящего российского судна и эвакуации всех, кто находится в ее пределах.

Как сообщили в компании-судовладельце, рыболовный траулер зашел в норвежский порт для смены экипажа и планового ремонта, во время которого и произошло возгорание. По данным местной полиции, на борту судна горит гидравлическое масло. Позднее представитель полиции Тромсе Мортен Петтерсен информировал, что пожар на российском траулере вышел из-под контроля, существует угроза взрыва находящейся на борту цистерны с аммиаком.

По данным генконсульства РФ в Киркенесе, никто из российских моряков не пострадал. Все 29 членов экипажа эвакуированы и временно размещены на территории Университетского госпиталя. Представитель экстренных служб Марит Линн сообщила, что несколько моряков останутся в больнице под наблюдением.-0-