Пожар на складе в Москве потушен

13 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Пожарные полностью потушили пожар на складе на юге Москвы. Об этом сообщили в столичном Главном управлении МЧС РФ.

"На данный момент объявлена полная ликвидация пожара, ведутся проливка и разборка обрушившихся конструкций", - сказал собеседник агентства. Общая площадь пожара составила 7 тыс. кв.м.

В здании склада, сообщили в экстренных службах, находилось производство экокожи и тканей для мебели. Тушение пожара осложнялось высокой температурой, взрывами емкостей с горючими, легко воспламеняющимися жидкостями и лакокрасочными изделиями. При взрыве и обрушении на горящем складе пострадал пожарный. Общая площадь обрушения составила 300 кв.м.

Как сообщили в экстренных службах, причиной пожара на складе в Москве могло стать неисправное электрооборудование.-0-

В Москве горит склад тканей Огонь интенсивно распространяется. Внутри горящего склада в настоящий момент взрываются газовые баллоны, ранее произошло несколько обрушений. При взрыве и обрушении на горящем складе пострадал пожарный.