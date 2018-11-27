Пожар на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" полностью ликвидирован

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарные полностью потушили пожар на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
Пострадали два человека, Один из пострадавших доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ожогами рук, второй от госпитализации отказался.
Общая площадь пожара на третьей и четвертой палубах составила 300 кв. м.
Ответственность "Адмиралтейских верфей", на которых загорелся ледокол, застрахована по закону об обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта.
Пожар не нанес серьезных повреждений: обгорели кабели, обшивка помещений и оборудование. Передвижная химико-радиометрическая лаборатория не выявила опасных веществ в воздухе.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4118 BYN
|2.41 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.131 BYN
|2.131 BYN
|1.148 BYN
|RUB
|3.1948 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN