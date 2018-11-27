Пожар на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" полностью ликвидирован

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарные полностью потушили пожар на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Пострадали два человека, Один из пострадавших доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ожогами рук, второй от госпитализации отказался.

Общая площадь пожара на третьей и четвертой палубах составила 300 кв. м.

Ответственность "Адмиралтейских верфей", на которых загорелся ледокол, застрахована по закону об обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта.

Пожар не нанес серьезных повреждений: обгорели кабели, обшивка помещений и оборудование. Передвижная химико-радиометрическая лаборатория не выявила опасных веществ в воздухе.-0-