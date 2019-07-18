Пожар на студии аниме в Японии: число погибших возросло до 23

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате крупного пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото возросло до 23 человек, сообщает Associated Press .

Ранее сообщалось о 10 погибших и 40 раненых. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

По данным полиции, сегодня утром в студию аниме Kyoto Animation ворвался 41-летний мужчина. Он разлил в здании горючую смесь, бензин или керосин, а затем поджег ее. Японские СМИ также сообщают, что мужчина выкрикивал слово "умри". На месте ЧП полиция обнаружила ножи, которые могут принадлежать злоумышленнику.

Сейчас мужчина находится в больнице. Его мотивы пока неизвестны.

Компания Kyoto Animation, основанная в 1981 году, известна такими аниме, как "Меланхолия Харухи Судзумии", "Тихий голос", "Дракон-горничная госпожи Кобаяши" и др. Компания владеет анимационными студиями в Киото и Удзи.-0-

Фото AP