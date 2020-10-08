Пожар на территории воинской части под Рязанью локализован

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на территории склада боеприпасов под Рязанью локализован. Об этом заявил находящийся на месте ЧС замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, сообщает ТАСС.

"По результатам проведенной нами работы мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру", - сказал Дмитрий Булгаков, слова которого приводят в Минобороны.

Днем 7 октября в Рязанской области России на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начали взрываться боеприпасы. В регионе в связи с инцидентом был введен режим ЧС. В его зону по состоянию на утро 8 октября попали 15 населенных пунктов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км эвакуированы более 2,3 тыс. человек.

По уточненным данным Минздрава РФ, в результате инцидента 16 человек были госпитализированы.-0-