Пожар на тростниковой плантации в Венесуэле: погибли 12 человек

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На плантации сахарного тростника на севере Венесуэлы произошел пожар. В результате погибли 12 человек, среди них дети, сообщает венесуэльская газета El Carabobeno.

Инцидент произошел 23 января в муниципалитете Либертадор (штат Арагуа) во время уборки урожая. Среди погибших по меньшей мере семеро подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Венесуэльское издание El Pitazo информирует также о 13 пострадавших, все они госпитализированы с ожогами.

По предварительной информации, пожар произошел из-за того, что работники сахарной компании подожгли плантацию. Таким образом облегчается процесс вырубки тростника - это традиционная практика в Венесуэле. Однако пламя вышло из-под контроля и распространилось на большую территорию. Почему в этот момент на поле находились подростки, предстоит выяснить.

На месте происшествия находятся подразделения пожарных и гражданской защиты Арагуа. Ведется расследование.-0