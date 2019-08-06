Пожар на военном складе под Ачинском ликвидирован

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на военном складе в Ачинском районе Красноярского края РФ полностью ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Очагов открытого горения нет. "6 августа после 05.00 по московскому времени детонация боеприпасов прекратилась", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8 приступили к проливке территории склада.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло 12 человек. На территории Ачинского района введен режим ЧС.-0-