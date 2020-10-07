Пожар на военном складе в Рязанской области

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На складе боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар, что привело к детонации хранившихся там снарядов. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Западного военного округа, на которую ссылается агентство, на территории воинской части загорелась трава, а сильный порывистый ветер перекинул огонь на площадку, где хранились артиллерийские снаряды.

Хранилище снарядов загорелось на территории воинской части под Рязанью По данным ведомства, пожар произошел на складе в районе населенного пункта Желтухино из-за загоревшейся травы. "С порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

В борьбу с огнем вступил сначала штатный пожарный расчет воинской части, но остановить его распространение не удалось.

Сообщается, что с территории части эвакуировали персонал и личный состав военнослужащих, а потом специалисты МЧС начали эвакуировать жителей сел, расположенных в радиусе нескольких километров от горящих складов. По официальным данным, вывезено более 2 300 человек.

Осколки боеприпасов подожгли траву в деревне Кузьминки-2 в трех километрах от воинской части. В борьбе с огнем участвуют сотрудники МЧС, а также военнослужащие, задействована специальная военная техника.

Пожар продолжает распространяться. Взрывной волной и осколками снарядов повреждены стены и окна нескольких десятков жилых домов.

По последним данным, в результате инцидента пострадали десять человек.

В Рязанской области ввели режим ЧС. Эвакуация жителей проводится в радиусе 25 км от эпицентра пожара. ​Губернатор Николай Любимов сообщил, что из-за пожара сгорели более жилых 10 домов.

Пожар привел к повреждению 17 строений в близлежащих населенных пунктах.

В пунктах временного размещения находятся почти 140 человек, в том числе 24 ребенка.

На тушение огня направили 100 сотрудников и 26 единиц техники МЧС России из Московской области. "В 21:30 к месту [пожара] убыла аэромобильная группировка (АМГ) ГУ МЧС России по Московской области, это 100 человек и 26 единиц техники, в том числе десять автоцистерн2, сообщает агентство.

На место пожара вылетели глава МЧС Евгений Зиничев и замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков. Отмечается, что глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания по оперативной обстановке в зоне ЧП в первую очередь сделал акцент на работе с населением по размещению в ПВР.

Евгений Зиничев осмотрел территории, на которых повреждены жилые строения. Глава МЧС побывал в одном из населенных пунктов, на который перекинулся пожар. В момент прибытия министра многие из них продолжали гореть. Один из пожарных доложил главе МЧС, что от огня удалось отстоять один дом.-0-