Пожар начался в заповеднике "Хакасский", огонь подбирается к дому отшельницы Лыковой

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар начался на территории природного заповедника "Хакасский", расположенного в Южной Сибири, горят хозпостройки недалеко от дома отшельницы Агафьи Лыковой. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация о пожаре на территории заповедника "Хакасский", огнем охвачены хозяйственные постройки недалеко от дома отшельницы Лыковой. Огонь быстро распространяется", - сказал собеседник агентства. По данным источника, пострадавших в результате пожара нет. Причины возникновения и площадь устанавливаются.

В свою очередь источник в органах власти Хакасии отметил, что отшельница не пострадала. "Есть возгорание, пока больше информации нет. Она не одна, у нее трое человек, мужиков, рядом. Сама жива-здорова", - сказал собеседник агентства.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольные помощники. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, отшельники старались уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. В момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Савин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли трое из детей, а в 1988 году - отец Лыковых. Частью заповедника "Хакасский" заимка стала в мае 2001 года. В марте сообщалось, что отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом на территории заповедника "Хакасский".-0-