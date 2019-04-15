Пожар охватил новые части собора Парижской Богоматери

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар, вспыхнувший 15 апреля вечером в соборе Парижской Богоматери, охватил новые уровни здания и приближается к его смотровой площадке. Об этом сообщает ТАСС.
В район пожара стянуто большое количество пожарных и полицейских машин и машин скорой помощи. В тушении участвуют несколько сотен пожарных. Опасность обусловлена еще и тем, что охваченное пламенем здание находится в историческом центре столицы.
Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Он включен в список мировых исторических памятников. В августе 1239 года в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа. Здесь впервые собирались Генеральные штаты (первый парламент Франции), проходила свадьба короля Наварры Генриха IV и Маргариты де Валуа. В 1804 году в этих стенах короновался Наполеон, а в 1944-м отслужили молебен по случаю освобождения Парижа.
Для всех путешественников собор Парижской Богоматери, первый камень в основание которого был заложен в 1163 году при Людовике VII, остается главной точкой отсчета. От площади перед собором измеряются сегодня все расстояния во Франции.-0-
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