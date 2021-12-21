Пожар полностью охватил торговый центр в Томске

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь возгорания в ТЦ "Лента" в Томске составляет 5 тыс. кв.м, произошло обрушение кровли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"По предварительной информации, горение происходит на всей площади - 5 тыс. кв.м. Произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв.м. Информация о пострадавших не поступала", - сказали в МЧС.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что, предварительно, площадь пожара составляет 5225 кв.м.

В ведомстве также сообщили, что к месту пожара направили пожарный поезд. На месте работают 76 человек и 24 единицы техники.

Пожар произошел в одном из крупнейших в Томской области гипермаркете "Лента" на ул.Елизаровых. Из здания эвакуировали около 200 человек. Как уточнил во время прямого эфира губернатор региона Сергей Жвачкин, людей в магазине не осталось.-0-