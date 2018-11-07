Пожар произошел на складе в Подмосковье – спасателям удалось его локализовать

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на складе в подмосковном Пушкино начался около 18.40 6 ноября. На место прибыли экстренные службы. К приезду спасателей на складе уже полностью полыхала кровля, после чего создалась угроза распространения огня.

Площадь возгорания составляла по первичной оценке 900 кв. м. Об этом сообщило ТАСС.

Через час МЧС повысило ранг пожара до второй категории. Огонь распространился по всей площади склада с последующими взрывами внутри помещений. После этого личный состав спасателей был отведен на безопасное расстояние. Для тушения огня МЧС задействовало 21 единицу спецтехники и 70 человек личного состава.

Погибших и пострадавших нет. Пожар удалось локализовать, открытое горение на складе в подмосковном Пушкино ликвидировано. Причина возгорания устанавливается. Также выясняется, что хранилось на складе.-0-